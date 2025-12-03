Ostaggi Israele | resti non sono i loro

9.00 I resti riconsegnati a Israele da Hamas non sono collegati a nessuno dei due ostaggi ancora nella Striscia. Lo ha detto l'ufficio di Netanyahu dopo gli esami medici. La Croce Rossa: consegnati "piccoli resti" di un corpo. La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. Un gruppo palestinese legato a Hamas ha detto che sono in corso ricerche congiunte con la Croce Rossa a Gaza Nord. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

