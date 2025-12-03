Osservatorio 4Manager | Italia delle filiere vale 2.600 miliardi competitività si misura anche su conoscenza

(Adnkronos) – L’Italia delle filiere vale 2.600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Ma il nuovo rapporto dell’Osservatorio 4.Manager, 'Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata', mostra che la competitività non si misura più solo in produzione: oggi si misura nella capacità di generare, trasferire e proteggere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Osservatorio 4.Manager: “Italia delle filiere vale 2.600 miliardi, competitività si misura anche su conoscenza” - 600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Scrive pianetagenoa1893.net

Mattarella (Invitalia): "Rafforzare le filiere significa rafforzare l’Italia" - Così l’amministratore delegato di Invitalia, intervenuto alla presentazione del rapporto dell’Osservatorio 4. Secondo adnkronos.com

Confindustria, filiera produttiva Italia vale 2.600 miliardi - 600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Riporta ansa.it

Conoscenza aumentata, le filiere italiane passano da catene produttive a ecosistemi di sapere - 600 miliardi e 17 milioni di occupati e segnala le aree chiave su cui accelerare: innalzare l’AI nei processi produttivi ora all’8,2% e aumen ... Lo riporta msn.com