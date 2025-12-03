Ospiti di Atreju | non solo politica anche spettacolo e sport nel programma del 2025

Dal 6 al 14 dicembre i Giardini di Castel Sant’Angelo tornano a trasformarsi nel cuore pulsante della politica italiana con Atreju 2025, la festa organizzata da Fratelli d’Italia, e i suoi ospiti. L’edizione di quest’anno è definita da Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione, “la più lunga di sempre”: nove giorni di incontri, dibattiti e ospiti, con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ospiti di Atreju: non solo politica, anche spettacolo e sport nel programma del 2025

