Ospedale di Eboli la Uil denuncia il rischio di chiusura del reparto di Salute Mentale

La Uil Fpl provinciale ha inviato una nota formale al sindaco di Eboli, Mario Conte, per denunciare la critica carenza di organico presso l'Unità Operativa di Salute Mentale Eboli-Contursi Terme. Il sindacato segnala il concreto rischio di una drastica riduzione dell'assistenza e la possibile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ospedale di Eboli, la Uil denuncia il rischio di chiusura del reparto di Salute Mentale

Approfondisci con queste news

? BUCCINO (SA): NONNA ROSA, 101 ANNI, OPERATA AL FEMORE CON SUCCESSO ALL'OSPEDALE DI EBOLI ? Ha da poco spento 101 candeline, ma il tempo con lei sembra avere perso ogni forza. Rosa Volpe, storica residente di Bucci Vai su Facebook

Uil denuncia,'due infermiere aggredite all'ospedale di Latisana' - Un'aggressione a due infermiere nel reparto di Medicina dell'ospedale di Latisana (Udine) è stata denunciata dalla Uil Fpl Fvg. Come scrive ansa.it

Infermiere aggredite all'ospedale da un paziente di 78 anni: «Ferite al volto, le ha sbattuto la testa contro un palo» - A denunciare pubblicamente l’accaduto è stato Stefano Bressan, rappresentante della Uil Fpl FVG, che ha condannato duramente l’episodio sottolineando la gravità della situazione: «Quanto accaduto è ... Scrive ilgazzettino.it