Ospedale di Agropoli | via libera al Centro di Medicina Iperbarica approvata la procedura per la gara

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via, la procedura per la realizzazione di un Centro di Medicina Iperbarica presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli. Il 30 novembre 2025, l'Asl di Salerno ha approvato l’indizione di una gara telematica aperta- sulla piattaforma So.Re.Sa. “S.I.A.P.S.”- per la fornitura del macchinario e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

