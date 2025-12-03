Orzinuovi gestione illecita dei rifiuti | sequestrata un' azienda e 90 tonnellate di bancali di legno

Orzinuovi (Brescia), 3 dicembre 2025 – Uno stabilimento di circa 1.400 metri quadrati trasformato, secondo gli investigatori, in una sorta di attività parallela di recupero e rivendita di bancali in legno privi delle autorizzazioni necessarie. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Brescia, che nei giorni scorsi hanno posto i sigilli a un'azienda di Orzinuovi al termine di una lunga indagine. L'operazione, conclusa il 25 novembre, ha portato al sequestro di circa 90 tonnellate di bancali danneggiati: materiale che la ditta acquistava, riparava e rimetteva sul mercato senza essere iscritta a nessun registro ambientale.

Orzinuovi, gestione illecita dei rifiuti: sequestrata un'azienda e 90 tonnellate di bancali di legno - 400 metri quadrati dove, secondo le accuse, venivano recuperati e rimessi in commercio bancali in legno senza autorizzazioni ambiental ... Lo riporta ilgiorno.it

Maxi sequestro a Orzinuovi: gestione illecita di rifiuti e contraffazione di marchi - I Carabinieri Forestali chiudono azienda con 90 tonnellate di bancali illegali. Come scrive quibrescia.it

Orzinuovi, gestione illecita di rifiuti e contraffazione: sequestrata azienda - Novanta tonnellate di bancali da spedizione ritenuti illeciti sono state sequestrate: secondo l’accusa venivano recuperati, aggiustati e rivenduti senza rispettare le previste norme del settore ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Maxi sequestro a Orzinuovi, il caso delle 90 tonnellate di bancali contraffatti: titolare denunciato e multato - 400 mq di stabilimento e 90 tonnellate di bancali a Orzinuovi per reati ambientali e contraffazione. Scrive virgilio.it

