Oro di Bankitalia la Bce avverte l’Italia | Riconsiderare la proposta per tutelare l’indipendenza
La Banca centrale europea invita l’Italia a riconsiderare la proposta di legge sulle riserve auree di Bankitalia. Un invito formulato con toni formali ma inequivocabili, contenuto nel parere firmato da Christine Lagarde e pubblicato sul portale europeo Lex-Europa. Nel documento, l’istituto di Francoforte sottolinea innanzitutto un punto: non è chiaro quale sia la finalità concreta della misura. La proposta, si legge, non è accompagnata da alcuna relazione illustrativa capace di chiarirne ratio, obiettivi e possibili conseguenze. Il cuore del richiamo della Bce riguarda l’indipendenza della Banca d’Italia e, più in generale, del Sistema europeo delle banche centrali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
