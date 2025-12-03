Orientamento | su Unica è online What’s Next per conoscere le scuole superiori e gli ITS Academy

Sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito è attiva una nuova sezione interattiva dedicata all’orientamento scolastico. Il progetto si chiama What’s Next e propone un'esperienza nel Metaverso pensata per aiutare studenti e studentesse nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado o degli ITS Academy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it