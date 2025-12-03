Orientamento | su Unica è online What’s Next per conoscere le scuole superiori e gli ITS Academy
Sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito è attiva una nuova sezione interattiva dedicata all’orientamento scolastico. Il progetto si chiama What’s Next e propone un'esperienza nel Metaverso pensata per aiutare studenti e studentesse nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado o degli ITS Academy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Un’opportunità unica per i nostri ragazzi: nell’ambito dei progetti PNRR, 3 studenti del Liceo Galanti stanno svolgendo Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità nazionali e internazio - facebook.com Vai su Facebook
"Orientamento Università Online": nasce il nuovo spazio su ANSA.it - AteneiOnline, servizio di orientamento universitario, lancia il nuovo spazio "Orientamento Università Online" sul portale ANSA. Come scrive ansa.it