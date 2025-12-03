Orientamente via al servizio che supporta la scelta della Scuola Superiore

È pienamente operativo Orientamente, il servizio del Comune di Parma dedicato all'orientamento nella scelta della scuola dopo la terza media e al riorientamento di studentesse e studenti che desiderano intraprendere un nuovo percorso nel biennio delle superiori.L'Assessora ai Servizi Educativi.

