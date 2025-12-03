oreno ha di nuovo la sua voce le otto campane tornano a casa

Fine della cura, le otto campane di Oreno sono tornate a casa. Le crepe e la ruggine sono ormai un ricordo, a pagare il restauro della “voce” della frazione, i parrocchiani. Un gruppo di benefattori le ha adottate. Un impegno che si somma alla colletta che ha quasi raggiunto la cifra finale, 420mila euro, necessaria al restyling della torre. La benedizione in piazza San Michele è stata un’occasione in più per sentirsi comunità dopo mesi di silenzio, il “concerto” era stato smontato a maggio. Una relazione tecnica dopo la diagnosi degli esperti aveva lasciato poco spazio all’immaginazione, il tempo aveva rovinato la struttura e solo lavori profondi hanno potuto restituire il monumento al borgo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

