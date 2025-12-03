Ordigno artigianale in piazzetta Santa Chiara identificato e arrestato il responsabile

LECCE - Porto abusivo di armi e tentata pubblica intimidazione, è questa l’accusa per la quale un 31enne residente a Melendugno è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della procura.Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it