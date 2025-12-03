Opere idrauliche anti alluvione Sei milioni di euro entro il 2027

Sei milioni di euro di opere idrauliche anti-alluvione per i prossimi due anni. E’ il piano di investimenti del Comune di Carmignano utilizzando i fondi stanziati dalla Regione. La sistemazione e l’adeguamento dei sottopassi stradali in corrispondenza dei corsi d’acqua Borro la Torre, rio Furba, rio Fornia è un intervento per una spesa stimata in 290mila euro e prevede anche la regimazione delle loro acque in corrispondenza della carreggiata in via Madonna del Papa e via Fontemorana. Tutte le opere andranno impostate, progettate e appaltate da fine anno sino al 2027. Due interventi invece sono stati annunciati da tempo: la vasca d’espansione sul rio Gualcino (1,6 milioni) e la vasca sul Collecchio, a Seano, anche questa da 1,6 milioni di euro già appaltata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere idrauliche anti alluvione. Sei milioni di euro entro il 2027

Leggi anche questi approfondimenti

Sulla frana di Montevergine interviene anche il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che punta l'indice contro la scarsa manutenzione delle opere idrauliche effettuate in montagna e richiama le istituzioni coinvolte a svolgere le azioni di proprio competenza: “ - facebook.com Vai su Facebook

Opere idrauliche anti alluvione. Sei milioni di euro entro il 2027 - E’ il piano di investimenti del Comune di Carmignano utilizzando i fondi stanziati dalla Regione. Lo riporta lanazione.it

Opere idrauliche, sei milioni nel prossimo biennio. L’elenco degli interventi a Carmignano - CARMIGNANO – La sistemazione e l’adeguamento dei sottopassi stradali in corrispondenza dei corsi d'acqua Borro la Torre, rio Furba, rio Fornia: sono solo ... piananotizie.it scrive

Rischio alluvione, corsa alle opere: "Lavori da 7 milioni sulla Marina" - Risponde ai comitati e fa il punto della situazione, l’assessora regionale Monia Monni, sui lavori fatti e da fare. Come scrive lanazione.it

Marche, droni anti-alluvione per studiare i fiumi: da Roma 200 milioni per la sicurezza del bacino Misa-Nevola - ANCONA Creazione di 8 casse di laminazione, modifica di 9 ponti, rinforzamento degli argini e adeguamento delle sezioni per 12 km di alveo. corriereadriatico.it scrive

Bignami in tour per il governo Meloni: "Alluvione, servivano opere idrauliche. Lo ammette anche de Pascale..." - Ieri, a Porretta Terme, con l’eurodeputato Stefano Cavedagna e la capogruppo in Regione Marta Evangelisti, ... ilrestodelcarlino.it scrive

Collaudo su Adda e torrente Finale: ora si testa la vasca anti-alluvioni - A Berbenno è tempo di collaudo per un’opera destinata a risolvere parecchi problemi riguardanti l’allagamento nel fondovalle in occasione delle piene dell’Adda e del torrente Finale. ilgiorno.it scrive