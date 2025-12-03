Opere idrauliche anti alluvione Sei milioni di euro entro il 2027

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei milioni di euro di opere idrauliche anti-alluvione per i prossimi due anni. E’ il piano di investimenti del Comune di Carmignano utilizzando i fondi stanziati dalla Regione. La sistemazione e l’adeguamento dei sottopassi stradali in corrispondenza dei corsi d’acqua Borro la Torre, rio Furba, rio Fornia è un intervento per una spesa stimata in 290mila euro e prevede anche la regimazione delle loro acque in corrispondenza della carreggiata in via Madonna del Papa e via Fontemorana. Tutte le opere andranno impostate, progettate e appaltate da fine anno sino al 2027. Due interventi invece sono stati annunciati da tempo: la vasca d’espansione sul rio Gualcino (1,6 milioni) e la vasca sul Collecchio, a Seano, anche questa da 1,6 milioni di euro già appaltata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

opere idrauliche anti alluvione sei milioni di euro entro il 2027

© Lanazione.it - Opere idrauliche anti alluvione. Sei milioni di euro entro il 2027

Leggi anche questi approfondimenti

opere idrauliche anti alluvioneOpere idrauliche anti alluvione. Sei milioni di euro entro il 2027 - E’ il piano di investimenti del Comune di Carmignano utilizzando i fondi stanziati dalla Regione. Lo riporta lanazione.it

Opere idrauliche, sei milioni nel prossimo biennio. L’elenco degli interventi a Carmignano - CARMIGNANO – La sistemazione e l’adeguamento dei sottopassi stradali in corrispondenza dei corsi d'acqua Borro la Torre, rio Furba, rio Fornia: sono solo ... piananotizie.it scrive

Rischio alluvione, corsa alle opere: "Lavori da 7 milioni sulla Marina" - Risponde ai comitati e fa il punto della situazione, l’assessora regionale Monia Monni, sui lavori fatti e da fare. Come scrive lanazione.it

Marche, droni anti-alluvione per studiare i fiumi: da Roma 200 milioni per la sicurezza del bacino Misa-Nevola - ANCONA Creazione di 8 casse di laminazione, modifica di 9 ponti, rinforzamento degli argini e adeguamento delle sezioni per 12 km di alveo. corriereadriatico.it scrive

Bignami in tour per il governo Meloni: "Alluvione, servivano opere idrauliche. Lo ammette anche de Pascale..." - Ieri, a Porretta Terme, con l’eurodeputato Stefano Cavedagna e la capogruppo in Regione Marta Evangelisti, ... ilrestodelcarlino.it scrive

Collaudo su Adda e torrente Finale: ora si testa la vasca anti-alluvioni - A Berbenno è tempo di collaudo per un’opera destinata a risolvere parecchi problemi riguardanti l’allagamento nel fondovalle in occasione delle piene dell’Adda e del torrente Finale. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Opere Idrauliche Anti Alluvione