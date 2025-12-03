Operata in gravidanza per un tumore al cervello di grandi dimensioni | l' intervento al Sant' Eugenio

Incinta, alla 27esima settimana di gestazione, e con una neoplasia cerebrale di notevoli dimensioni. È la storia di una donna di 35 anni, operata all’ospedale Sant’Eugenio, che fa parte della Asl Roma 2.Un intervento chirurgico d’urgenza, effettuato lo scorso 13 novembre, che ha rappresentato una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

