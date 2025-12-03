Operaio muore travolto dallo scavo | tragedia a Ponte San Nicolò

Una morte drammatica sul lavoro. L'ennesima di questo periodo. Un intervento di routine nella posa delle condutture del gas si è trasformato in tragedia questa mattina, mercoledì 3 dicembre, alle ore 9 in via Primo Levi, a Ponte San Nicolò. Un operaio 58enne, Nicola Pagan residente a Piove di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

