Operaio manutentore 27enne morto alla Spa di Montello a Bergamo schiacciato da nastro trasportatore

Tragedia sul lavoro a Montello (Bergamo): un operaio manutentore di 27 anni è morto, schiacciato da un nastro trasportatore all'interno della Spa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operaio manutentore 27enne morto alla Spa di Montello a Bergamo, schiacciato da nastro trasportatore

Argomenti simili trattati di recente

