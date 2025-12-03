Operaio di 27 anni morto schiacciato a Bergamo la protesta dei colleghi | L'azienda non ha fermato la produzione

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane operaio, 27 anni, è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 3 dicembre all'interno della Montello spa (Bergamo), dove da anni lavorava come manutentore esterno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

operaio 27 anni mortoOperaio di 27 anni morto schiacciato a Bergamo, la protesta dei colleghi: “L’azienda non ha fermato la produzione” - Il giovane operaio, 27 anni, è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 3 dicembre all'interno della Montello spa (Bergamo), dove da anni lavorava come ... Da fanpage.it

operaio 27 anni mortoBergamo, morto operaio di 27 anni: colpito da detriti, lavorava in una buca di carico - Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di ... Scrive msn.com

operaio 27 anni mortoIncidente sul lavoro alla Montello: morto operaio di 27 anni. I sindacati: la produzione non si è fermata. Sciopero immediato - Bergamo, il giovane originario del Marocco e residente nel Brescia sarebbe stato investito dai detriti mentre faceva manutenzione in una buca di carico ... Da msn.com

Tragedia a Montello: un giovane operaio di 27 anni perde la vita sul lavoro - Una tragedia segna la comunità di Montello: un giovane operaio perde la vita in un tragico incidente sul lavoro. Come scrive notizie.it

operaio 27 anni mortoColpito da detriti, muore operaio 27enne nel Bergamasco - Un operaio di 27 anni è morto attorno alle 17,30 mentre era all'opera in una buca di carico, dove sarebbe stato colpi ... Come scrive ansa.it

operaio 27 anni mortoMontello, incidente mortale sul lavoro: perde la vita operaio di 27 anni - 30 circa di mercoledì 3 dicembre un operaio di 27 anni è morto alla Montello. Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio 27 Anni Morto