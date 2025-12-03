Operaio di 27 anni morto schiacciato a Bergamo la protesta dei colleghi | L'azienda non ha fermato la produzione

Il giovane operaio, 27 anni, è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 3 dicembre all'interno della Montello spa (Bergamo), dove da anni lavorava come manutentore esterno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

