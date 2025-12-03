Operaio 27enne muore colpito da detriti

20.00 Infortunio mortale alla "Montello Spa" di Montello, nel Bergamasco. Un operaio di 27 anni ha perso la vita mentre lavorava in una buca di carico. Il giovane è stato colpito da pesanti detriti. Vani i soccorsi. L'operaio era un manutentore esterno all'azienda bergamasca specializzata nel recupero e riciclo di materiali plastici e organici. Sul posto i Carabinieri e i tecnici per i rilievi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it