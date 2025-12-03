Onore in luce | il borgo ai piedi della Presolana si accende per celebrare l’arrivo del Natale
Onore. Torna per la seconda edizione la manifestazione “ Onore in Luce ” organizzata dalla Pro Loco Vivere Onore con la collaborazione di Comune e Biblioteca. Sabato 6 dicembre il paese di Onore accoglie la comunità e i visitatori per una giornata dedicata alla condivisione e all’atmosfera natalizia. Un appuntamento molto atteso, che illuminerà il borgo e proporrà attività per bambini, musica, tradizione e momenti di convivialità. “Siamo entusiasti di accendere nuovamente la magia del Natale a Onore con la seconda edizione di “Onore in Luce”. Un ringraziamento sincero e caloroso va alla nostra Pro Loco e a tutti i volontari che, con il loro prezioso impegno, hanno saputo abbellire il paese con luminarie, addobbi e splendidi allestimenti a tema natalizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
