Onore in luce | il borgo ai piedi della Presolana si accende per celebrare l’arrivo del Natale

Onore. Torna per la seconda edizione la manifestazione “ Onore in Luce ” organizzata dalla Pro Loco Vivere Onore con la collaborazione di Comune e Biblioteca. Sabato 6 dicembre il paese di Onore accoglie la comunità e i visitatori per una giornata dedicata alla condivisione e all’atmosfera natalizia. Un appuntamento molto atteso, che illuminerà il borgo e proporrà attività per bambini, musica, tradizione e momenti di convivialità. “Siamo entusiasti di accendere nuovamente la magia del Natale a Onore con la seconda edizione di “Onore in Luce”. Un ringraziamento sincero e caloroso va alla nostra Pro Loco e a tutti i volontari che, con il loro prezioso impegno, hanno saputo abbellire il paese con luminarie, addobbi e splendidi allestimenti a tema natalizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it