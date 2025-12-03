OnlyFans che spendacciona Milano | è al terzo posto nel mondo per denaro sborsato sulla piattaforma

Milano, 3 dicembre 2025 – Una bandierina italiana all’interno di una classifica con la prevalenza assoluta delle stelle e delle strisce. Se ci sia da andare orgogliosi di questa “incursione”, però, è tutto da vedere. Milano si piazza al terzo posto nella classifica realizzata per mettere in fila le città secondo la loro spesa su OnlyFans, la piattaforma in cui i creator mettono in vendita contenuti esclusivi per i loro fan, tramite abbonamenti ad hoc. Sebbene sia semplice (e quasi automatico) collegare OnlyFans ai contenuti a luci rosse, va detto che il servizio ospita anche creator legati ad altri universi (sport, cucina e altro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

