Ong e Pd contro il governo | Politica vessatoria e punitiva

Questa mattina in Senato si è tenuta la conferenza stampa dal titolo "Dieci anni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale", che si è tenuta su iniziativa del senatore del Pd Graziano Delrio. Tra gli altri, sono intervenuti la presidente di Emergency, Rossella Miccio, e Valentina Brinis, Advocacy Officer di Open Arms. Lo scopo sembrava essere quello presentare le Ong dei migranti come unica soluzione per risolvere il problema, addossando su governo e Unione europea tutte le responsabilità e senza mai menzionare i veri responsabili delle morti in mare, che sono i trafficanti che vivono dall'altra parte del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ong e Pd contro il governo: "Politica vessatoria e punitiva"

