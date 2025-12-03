Onda la squadra di Castagnini Pantera al voto per capitano e priore

di Laura Valdesi SIENA Jacopo Castagnini, neo capitano dell’Onda da neppure un mese, ha presentato ieri sera all’assemblea i nomi della squadra che lo accompagnerà nel prossimo biennio alla guida dello staff Palio. Ad affiancarlo come mangino sarà Guglielmo Ascheri, con lui vittorioso nel 2024 quando erano tenenti di Alessandro Toscano. Ci saranno poi Pietro Coppini e Giovanni Toscano. Nella stalla resta il barbaresco Leonardo Scelfo. I suoi due vice sono Francesco Toscano e Niccolò Bacci. Non cambia il veterinario di Malborghetto che resta la vittoriosa Alessandra Vigliani. Per completare la squadra ecco poi i 5 guardia-fantino: Sandro Ambrosini, Marco Castaldo, Niccolò Baglioni, Francesco Marchetti e Massimiliano Anichini. 🔗 Leggi su Lanazione.it