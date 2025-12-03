Omicidio di Vito Mezzalira i resti dell' ex postino scomparso nel 2019 trovati nel suo giardino a Sdraussina

Svolta nel caso dell'omicidio di Vito Mezzalira: i resti dell'ex postino scomparso sarebbero stati ritrovati nel giardino della sua casa a Sdraussina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Vito Mezzalira, i resti dell'ex postino scomparso nel 2019 trovati nel suo giardino a Sdraussina

