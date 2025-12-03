Omicidio di Andrea Bossi un imputato in aula chiede scusa La famiglia della vittima | Dispiacere tardivo e di comodo
Busto Arsizio, 3 dicembre 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato. Il 16 dicembre arriverà la sentenza del processo di primo grado per l’omicidio di Andrea Bossi, il delitto che ha scosso profondamente Cairate e che, a ventidue mesi da quella notte terribile, continua a lasciare un segno lacerante nella comunità. In aula, a Busto Arsizio, si avvicina la conclusione di una vicenda giudiziaria che ha visto sul banco degli imputati due ventenni, Douglas Carolo e Michele Caglioni, accusati di aver tolto la vita a un coetaneo in circostanze drammatiche e ancora oggi difficili da accettare. La scelta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
