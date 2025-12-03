Omicidio Chiara Poggi Garlasco | depositate dai periti le relazioni su impronte e dna L’incidente probatorio su Sempio
Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È stata depositata la relazione della perita nominata nell’ambito dell’incidente probatorio disposto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato Andrea Sempio Cosa succede ora - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, spuntano foto inedite scattate qualche ora dopo l'omicidio di Chiara che ritraggono #AndreaSempio davanti a casa #Poggi. Convocata dagli inquirenti l'autrice dele immagini. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2dicembre Vai su X
Garlasco in TV, le parole di Marco Poggi ad Andrea Sempio: “Ne usciamo anche questa volta” - Continuano le indagini e le discussioni sull’omicidio di Garlasco, ampiamente affrontato anche a Mattino Cinque: le ultime novità. Scrive libero.it
Delitto di Garlasco: depositata la perizia sulle unghie di Chiara Poggi - Gli accertamenti sono stati svolti dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ... Segnala msn.com
Delitto di Garlasco, depositata la perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: cosa succede ora - Depositata la relazione della perita nominata nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato ... Lo riporta fanpage.it
Garlasco, depositata la perizia sulle tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi - La consulente nominata dal tribunale ha rilevato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. Secondo rainews.it
Garlasco, la biologa Denise Albani ha depositato la perizia: "Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea paterna di Sempio” - La biologa della Scientifica Denise Albani consegna la relazione al gip Garlaschelli. Come scrive affaritaliani.it
Sempio davanti a casa Poggi, gli scatti del giorno dell'omicidio - Il legale dell'indagato: "Dimostrano che dice la verità" ... Si legge su rainews.it