Omen – L’origine del presagio come finisce | spiegazione finale

Omen – L’origine del presagio è un film horror del 2024, che va in onda stasera su Rai 4. Si tratta del sesto capitolo della saga cinematografica Omen e fa da prequel al film Il presagio. La trama vede protagonista una giovane novizia, che scopre che c’è una cospirazione demoniaca nel convento di Roma, dove vive. La sua amicizia con un’orfana rappresenta il presagio della nascita dell’Anticristo. Omen – L’origine del presagio: riassunto completo della trama. Leggi anche: Talamasca – L’ordine segreto: spiegazione finale e stagione 2. La trama inizia con l’incontro tra padre Brennan e padre Harris all’interno di una chiesa in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com