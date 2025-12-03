Ombre di morte nel presepe in tempo di guerra
Nella stalla del presepe il pastore è un’ombra nera di morte, i contadini e i paesani hanno volti spettrali, i colori sono scuri e inquietanti, le espressioni cupe e tristi. L’unica luce di speranza, verso cui ciascuno si dirige, la Natività, "rilettura" del celeberrimo "Angelus" di Millet: Giuseppe e Maria sono due contadini in preghiera, ai loro piedi il Bambino, adagiato nella mangiatoia. Si intitola "Il presepe in tempo di guerra" la mostra natalizia ultima fatica dell’artista Andrea Ferrari Bordogna, ed è allestita da domenica e sino al 6 gennaio (ogni domenica e festivi, dalle 15 alle 18) nella stalla davanti al Castello di Corneliano Bertario, la frazione medievale di Truccazzano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
