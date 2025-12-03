Omaggio a Natale De Grazia A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente

Sarà ricordata domani, alle 17.30, all’auditorium della chiesa di San Pio X a Massa, la figura del comandante Natale De Grazia nel trentennale della sua misteriosa e tragica scomparsa. L’occasione è data dalla presentazione del rapporto ’Ecomafia 2025’ di Legambiente, un rapporto che è dedicato proprio all’ufficiale della Marina, originario di Reggio Calabria, scomparso a Nocera Inferiore all’età di 39 anni per un malore causato da avvelenamento mentre si stava recando alla Spezia per un’indagine. De Grazia, infatti, collaborava con un pool investigativo coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini sulle cosiddette ’navi a perdere’, salpate anche dal porto di Marina di Carrara, sospettate di essere state affondate, deliberatamente, con il loro carico di rifiuti radioattivi, e sui possibili collegamenti con il traffico delle armi e le morti dei due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

