Omaggio a Natale De Grazia A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente
Sarà ricordata domani, alle 17.30, all’auditorium della chiesa di San Pio X a Massa, la figura del comandante Natale De Grazia nel trentennale della sua misteriosa e tragica scomparsa. L’occasione è data dalla presentazione del rapporto ’Ecomafia 2025’ di Legambiente, un rapporto che è dedicato proprio all’ufficiale della Marina, originario di Reggio Calabria, scomparso a Nocera Inferiore all’età di 39 anni per un malore causato da avvelenamento mentre si stava recando alla Spezia per un’indagine. De Grazia, infatti, collaborava con un pool investigativo coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini sulle cosiddette ’navi a perdere’, salpate anche dal porto di Marina di Carrara, sospettate di essere state affondate, deliberatamente, con il loro carico di rifiuti radioattivi, e sui possibili collegamenti con il traffico delle armi e le morti dei due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
A NATALE NON SAI COSA REGALARE? Sono disponibili presso le nostre casse le MOVIE GIFTCARD da 10 ingressi+2 omaggi o da 6 ingressi+1 omaggio, oppure puoi scegliere 1 o più ingressi singoli, un'idea originale per i vostri regali natalizi! Chi a - facebook.com Vai su Facebook
Omaggio a Natale De Grazia. A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente - Il capitano di Marina indagava sulle cosiddette ’navi a perdere’ cariche di rifiuti tossici. Secondo lanazione.it
Distrutta a Vibo Marina la stele dedicata a Natale De Grazia - Distrutta a Vibo Marina la stele dedicata a Natale De Grazia, il Capitano di Fregata morto nel 1995 in circostanze misteriose mentre indagava sulle cosiddette navi dei veleni. Secondo rainews.it
Vandalizzato a Vibo il monumento dedicato al capitano De Grazia - E' stato vandalizzato a Vibo Valentia il monumento dedicato al capitano Natale De Grazia, ufficiale della Guardia costiera, medaglia d'oro al merito di Marina e vittima del dovere, morto in ... Come scrive rainews.it
Natale: mons. D’Angelo (L’Aquila), “evento di grazia per ri-orientare la vita, come il Giubileo” - “La festa del Natale richiama il tema della luce, infatti facciamo memoria della nascita di Gesù, evento che illumina tutta l’umanità, dono dell’amore del Padre, offerto al cuore dell’uomo”. Da agensir.it
’Per mare’. Il libro dedicato a De Grazia - Presentazione domani in sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle 17. Da lanazione.it