Omaggio a Natale De Grazia A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà ricordata domani, alle 17.30, all’auditorium della chiesa di San Pio X a Massa, la figura del comandante Natale De Grazia nel trentennale della sua misteriosa e tragica scomparsa. L’occasione è data dalla presentazione del rapportoEcomafia 2025’ di Legambiente, un rapporto che è dedicato proprio all’ufficiale della Marina, originario di Reggio Calabria, scomparso a Nocera Inferiore all’età di 39 anni per un malore causato da avvelenamento mentre si stava recando alla Spezia per un’indagine. De Grazia, infatti, collaborava con un pool investigativo coordinato dal sostituto procuratore Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini sulle cosiddette ’navi a perdere’, salpate anche dal porto di Marina di Carrara, sospettate di essere state affondate, deliberatamente, con il loro carico di rifiuti radioattivi, e sui possibili collegamenti con il traffico delle armi e le morti dei due giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

omaggio a natale de grazia a lui 232 dedicato il rapporto 8217ecomafia8217 di legambiente

© Lanazione.it - Omaggio a Natale De Grazia. A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente

Leggi anche questi approfondimenti

omaggio natale de graziaOmaggio a Natale De Grazia. A lui è dedicato il rapporto ’Ecomafia’ di Legambiente - Il capitano di Marina indagava sulle cosiddette ’navi a perdere’ cariche di rifiuti tossici. Secondo lanazione.it

Distrutta a Vibo Marina la stele dedicata a Natale De Grazia - Distrutta a Vibo Marina la stele dedicata a Natale De Grazia, il Capitano di Fregata morto nel 1995 in circostanze misteriose mentre indagava sulle cosiddette navi dei veleni. Secondo rainews.it

Vandalizzato a Vibo il monumento dedicato al capitano De Grazia - E' stato vandalizzato a Vibo Valentia il monumento dedicato al capitano Natale De Grazia, ufficiale della Guardia costiera, medaglia d'oro al merito di Marina e vittima del dovere, morto in ... Come scrive rainews.it

Natale: mons. D’Angelo (L’Aquila), “evento di grazia per ri-orientare la vita, come il Giubileo” - “La festa del Natale richiama il tema della luce, infatti facciamo memoria della nascita di Gesù, evento che illumina tutta l’umanità, dono dell’amore del Padre, offerto al cuore dell’uomo”. Da agensir.it

’Per mare’. Il libro dedicato a De Grazia - Presentazione domani in sala della Resistenza a Palazzo Ducale alle 17. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Natale De Grazia