Oltre un milione a turismo e servizi

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo dell’Umbria confermano il loro ruolo di riferimento per imprese e lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi, annunciando per il 2026 un investimento complessivo di oltre un milione di euro destinato alla formazione e al sostegno solidaristico. L’Ente Bilaterale del Terziario metterà in campo 810.000 euro, mentre l’Ente Bilaterale del Turismo ha stanziato 231.000 euro, per un totale che permetterà di offrire tanti corsi gratuiti, anche per la formazione obbligatoria. Un impegno che trova pieno riscontro nella partecipazione registrata nel corso del 2025 in relazione ai bandi dei due Enti: oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre un milione a turismo e servizi

