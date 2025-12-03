Oltre l’Ostacolo al Parlamento europeo storie di talento e resilienza Chiara Gemma FdI ECR | Nessuno resti indietro

Affaritaliani.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2025, moderata da Mario Acampa e Stefano Buttafuoco della RAI, ha dato spazio a storie straordinarie di resilienza, impegno e talento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

oltre l8217ostacolo al parlamento europeo storie di talento e resilienza chiara gemma fdi ecr nessuno resti indietro

© Affaritaliani.it - “Oltre l’Ostacolo”, al Parlamento europeo storie di talento e resilienza. Chiara Gemma (FdI/ECR): “Nessuno resti indietro”

Contenuti che potrebbero interessarti

“Oltre l’ostacolo”: Carlo Calcagni porta la sua testimonianza al Parlamento Europeo - Il campione di atletica paralimpica sarà a Bruxelles in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Come scrive msn.com

Le richieste del Parlamento Europeo per aggiornare la Strategia sui Diritti delle Persone con Disabilità - Con 490 voti a favore, 9 contrari e 109 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato nei giorni scorsi la propria Relazione riguardante il secondo ... Si legge su superando.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre L8217ostacolo Parlamento Europeo