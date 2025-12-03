Oltre l’Ostacolo al Parlamento europeo storie di talento e resilienza Chiara Gemma FdI ECR | Nessuno resti indietro
L’edizione 2025, moderata da Mario Acampa e Stefano Buttafuoco della RAI, ha dato spazio a storie straordinarie di resilienza, impegno e talento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
