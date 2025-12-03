L’edizione 2025, moderata da Mario Acampa e Stefano Buttafuoco della RAI, ha dato spazio a storie straordinarie di resilienza, impegno e talento. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - “Oltre l’Ostacolo”, al Parlamento europeo storie di talento e resilienza. Chiara Gemma (FdI/ECR): “Nessuno resti indietro”