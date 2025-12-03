Oliveri si accende per l' Immacolata con street food e mercatino

Oliveri è pronta a immergersi in una delle ricorrenze più attese dell’anno.Dal 6 all’8 dicembre 2025, infatti, il paese darà ufficialmente il via alle festività natalizie con lo Street Food e Mercatino dell’Immacolata, un evento che promette emozioni, profumi e tradizioni capaci di trasformare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

