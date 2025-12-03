Olio in strada | è il caos Fillungo e strade vicine chiuse per la bonifica
Lucca, 3 dicembre 2025 – Caos, disagi e gravi danni alle attività commerciali di metà Fillungo, via Buia, via San Giorgio e altre strade limitrofe, praticamente costrette a rinunciare per quasi un’intera giornata ai propri clienti. Tanto che qualche negozio ha preferito chiudere i battenti. Tutta colpa di una copiosa e devastante perdita di olio da motore: un grosso mezzo (sembra appartenente a un’associazione) lunedì pomeriggio ha sparso l’olio in un ampio tratto del Fillungo, in via Buia e in piazza San Salvatore. Un primo intervento si è rivelato inadeguato e la pioggia ha completato l’opera, diffondendo l’olio ovunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it
