Olimpica Avellino terza vittoria consecutiva in trasferta

Nuova Olimpica: che gruppo, che grinta, che cuore! Dopo la terza vittoria consecutiva a Pastena, dove la squadra irpina ha combattuto fino all’ultimo, portando a casa un grande 3-2, ci si prepara al prossimo incontro di campionato in serie D. Squadra, staff, tifosi. ogni vittoria è merito di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Olimpica Avellino, terza vittoria consecutiva in trasferta

