Olimpia ci divertiremo La filosofia di Poeta | Dobbiamo risalire E non faremo acquisti

Dopo le montagne russe di una settimana di "straordinaria follia" vissuta nei giorni scorsi, è iniziata ufficialmente l'era Poeta alla guida dell'Olimpia. La ripresa delle attività, dopo lo stop per le nazionali, ha portato i primi veri allenamenti in cui costruire la nuova versione dei biancorossi da parte di quello che è l'allenatore più giovane di Eurolega (classe '85). Ringraziando Messina, attualmente negli USA per far visita al figlio, per l'opportunità ("so che sarà sempre disponibile per aiutarmi"), Poeta ha tracciato il racconto di questi giorni: "Mi godo il momento, senza pensare troppo avanti.

