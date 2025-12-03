OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv Champions League volley 2026 | orario canale streaming
La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’ OK Železni?ar Lajkovac, in un match che può già indirizzare il cammino europeo della squadra di Gaspari. Le serbe arrivano da un esordio complicatissimo: il 3-0 subito dall’Eczacibasi a Istanbul (25-12, 25-16, 25-17) ha mostrato il divario con le big del girone, ma il ritorno davanti al pubblico di Lajkovac promette un atteggiamento ben diverso. Milano, al contrario, ha cominciato il proprio percorso europeo nel migliore dei modi: 3-0 all’Olympiacos all’Opiquad Arena (25-18, 27-25, 25-16) e una prestazione solida in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
#Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar LAJKOVAC (SERBIA)– Prima trasferta europea per la Numia Vero Volley Milano che, dopo il positivo esordio casalingo contro l’Olympiacos, mercoledì 3 dicembre alle ore 19.00 (diretta Sky Sport A Vai su X
OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming - La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’OK Železnicar Lajkovac, in un match che può ... Secondo oasport.it
Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar - Seconda uscita stagionale nella massima competizione europea per le ragazze di Lavarini che domani alle 19. tuttosport.com scrive
Dove vedere in tv OK Zeleznicar Lajkovac-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Secondo oasport.it
Champions League: domani OK Zeleznicar-Milano per la 2a della Pool C - Egonu e compagne in Serbia domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 19. Da corrieredellosport.it