Il film: Oh. What. Fun., 2025. Diretto da: Michael Showalter. Cast: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs. Genere: Commedia. Durata: 1 ora e 41 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Claire, madre instancabile e trascurata, viene dimenticata dalla sua famiglia la sera della Vigilia. Scossa e ferita, decide di partire da sola in un viaggio improbabile per ritrovare se stessa e reclamare finalmente attenzione. A chi è consigliato? A chi ama le commedie natalizie che nascondono una nota malinconica e a chi vuole vedere Michelle Pfeiffer in una delle sue interpretazioni più sincere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Oh. What. Fun. non è solo una commedia natalizia: è il ritratto dolceamaro delle madri invisibili.