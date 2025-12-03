Ognuno vive il lutto a modo suo | il figlio di Pietrangeli spegne le polemiche su Sinner
La scomparsa di Nicola Pietrangeli, al quale oggi sarà dato l'ultimo saluto, ha emozionato tutti, nel ricordo dei suoi successi che sono anche quelli di un Paese, l'Italia, che oggi sta vivendo un nuovo lustro del tennis grazie a numerosi campioni ma soprattutto a Jannik Sinner, il numero uno. Ha fatto "rumore" il mancato tributo social dell'altoatesino ma a spegnere le polemiche ha pensato direttamente Marco Pietrangeli, il primogenito di Nicola, nato dal matrimonio con Susanna Artero. Il pensiero su Sinner. Intervistato dal Corriere della Sera ha ammesso che tra suo padre e Sinner non era mai scattata la cosiddetta "scintilla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
