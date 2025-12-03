Arezzo, 03 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno si prepara a celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’ONU nel 1981, con iniziative che coinvolgeranno scuole, famiglie e cittadini. Oggi, mercoledì 3 dicembre, giorno scelto a livello mondiale per promuovere una riflessione sui diritti e sull’inclusione, il centro storico della città diventerà il cuore di un momento collettivo dedicato alla consapevolezza e alla partecipazione. La giornata non è solo simbolica: rappresenta un richiamo a rimuovere barriere materiali e culturali, garantendo a ogni persona pari libertà di scelta e opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Le iniziative a San Giovanni