Oggi la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità Le iniziative a San Giovanni
Arezzo, 03 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno si prepara a celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’ONU nel 1981, con iniziative che coinvolgeranno scuole, famiglie e cittadini. Oggi, mercoledì 3 dicembre, giorno scelto a livello mondiale per promuovere una riflessione sui diritti e sull’inclusione, il centro storico della città diventerà il cuore di un momento collettivo dedicato alla consapevolezza e alla partecipazione. La giornata non è solo simbolica: rappresenta un richiamo a rimuovere barriere materiali e culturali, garantendo a ogni persona pari libertà di scelta e opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
#Oggi, Giornata Internazionale delle persone con #disabilità, condividiamo i dati più recenti della sorveglianza #PASSI d’Argento dell’ #ISS. In Italia 16 persone over 65 su 100 risultano #fragili e 14 anziani su 100 presentano una disabilità tinyurl.com/2 Vai su X
SOCIETA' Giornata della Disabilità, ANPIS Puglia: “Non assistenzialismo, ma diritti” - Lo Conte ricorda come ancora oggi molte persone con disabilità si scontrino con barriere culturali, sociali ed economiche. statoquotidiano.it scrive
