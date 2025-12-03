Arezzo, 03 dicembre 2025 – Alessandro Cataldo, montevarchino, affetto da disabilità, ha accettato di raccontarci la sua storia proprio oggi, in occasione della Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità. E' un imprenditore nel campo del marketing e dello startup. Ha solo 23 anni e oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, abbiamo deciso di raccontare la sua storia. Come ti è venuta l'idea di diventare imprenditore e che percorsi di studi hai fatto? "Vengo dal mondo della cucina, un settore che lascia poco spazio alla libertà e alla crescita personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi Giornata Mondiale delle Persone con disabilità. La storia di un giovane imprenditore montevarchino