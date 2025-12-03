Oggi è il 3 dicembre | con l’accessibilità realizziamo la vera inclusione
Firenze, 3 dicembre 2025 – Chi non ha mai percorso gli striminziti marciapiedi di via della Colonna o – per andare alla stazione di Campo di Marte - quelli senza scivoli di via Mannelli o ancora quelli di via Del Gelsomino nel mezzo dei quali svettano pali della luce il cui ingombro è comprensibile anche a chi è privo di senno? In questi casi – esemplificativi dei tanti – la nostra città ci parla e ci dice che l’accessibilità oggi non è ancora priorità. Non lo è qui come non lo è nelle centinaia e centinaia di marciapiedi anche di fronte alle strisce pedonali che non sono muniti di scivoli, nelle decine e decine di cantieri piccoli e grandi disseminati per la nostra città con attraversamenti provvisori spesso insicuri e non fruibili da tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 22:15 sarò ospite a Ring su Antenna Tre. Vi aspetto per chi vorrà seguirmi! #flaviotosi - facebook.com Vai su Facebook
Almanacco del 3 Dicembre. Oggi si festeggia San Francesco Saverio. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79 - Scopri i fatti del 3 dicembre: dal primo SMS al trapianto di cuore di Barnard. Da infocilento.it
Mercoledì 3 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano. Secondo trevisotoday.it
Almanacco | Mercoledì 3 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Sony lancia sul mercato la prima PlayStation segnando l'inizio di una nuova era per l'home gaming: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Riporta modenatoday.it
Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 dicembre, segno per segno - Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 3 ... Riporta tg24.sky.it
3 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano. Riporta veronasera.it
L'oroscopo di mercoledì 3 dicembre, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Si legge su msn.com