Oggi 3 dicembre è la festa di San Francesco Saverio | il più grande missionario della sua epoca

Lalucedimaria.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Francesco Saverio è ricordato come il più grande missionario della sua epoca e modello di evangelizzazione anche i secoli successivi. Evangelizzatore in terre lontane, san Francesco Saverio si ricorda oggi 3 dicembre. Gesuita, tra i primi ad entrare nella Compagnia di Gesù, ha lasciato un grande segno nella Chiesa ed è considerato un vero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 3 dicembre 232 la festa di san francesco saverio il pi249 grande missionario della sua epoca

© Lalucedimaria.it - Oggi 3 dicembre è la festa di San Francesco Saverio: il più grande missionario della sua epoca

Argomenti simili trattati di recente

oggi 3 dicembre 232Mercoledì 3 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Da nostrofiglio.it

oggi 3 dicembre 232Mercoledì 3 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 dicembre &#232; il 337º giorno del calendario gregoriano. Lo riporta trevisotoday.it

oggi 3 dicembre 232Almanacco | Mercoledì 3 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Mercoledì 3 dicembre &#232; il 338° giorno del calendario gregoriano, mancano 28 giorni alla fine dell’anno. Riporta pisatoday.it

oggi 3 dicembre 232Oroscopo della Smorfia di oggi 3 dicembre, Scorpione e 'e fagioli - L' oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre, conduce i nati sotto il segno dello Scorpione a riflettere con il simbolo del numero 10 della Smorfia napoletana, rappresentato dai fagioli. Secondo it.blastingnews.com

oggi 3 dicembre 232Oroscopo della Smorfia di oggi 3 dicembre, Leone e 'a festa - Il numero venti della Smorfia napoletana, noto come 'a festa, illumina il cammino del Leone oggi, mercoledì 3 dicembre. Si legge su it.blastingnews.com

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre - Photo by PixabayArieteCon l’avanzare dell’inverno, senti il tocco di un vento avventuroso. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oggi 3 Dicembre 232