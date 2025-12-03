Oggi 3 dicembre è la festa di San Francesco Saverio | il più grande missionario della sua epoca

San Francesco Saverio è ricordato come il più grande missionario della sua epoca e modello di evangelizzazione anche i secoli successivi. Evangelizzatore in terre lontane, san Francesco Saverio si ricorda oggi 3 dicembre. Gesuita, tra i primi ad entrare nella Compagnia di Gesù, ha lasciato un grande segno nella Chiesa ed è considerato un vero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

