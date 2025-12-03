Oggi 3 dicembre è la festa di San Francesco Saverio | il più grande missionario della sua epoca
San Francesco Saverio è ricordato come il più grande missionario della sua epoca e modello di evangelizzazione anche i secoli successivi. Evangelizzatore in terre lontane, san Francesco Saverio si ricorda oggi 3 dicembre. Gesuita, tra i primi ad entrare nella Compagnia di Gesù, ha lasciato un grande segno nella Chiesa ed è considerato un vero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi, 3 dicembre. Tutti gli aggiornamenti della giornata vi aspettano su www.gazzettadiparma.it e sui nostri canali social • • • #parma #gazzettadiparma #notizie #news #notiziedelgiorno #primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì 3 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Da nostrofiglio.it
Mercoledì 3 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano. Lo riporta trevisotoday.it
Almanacco | Mercoledì 3 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Mercoledì 3 dicembre è il 338° giorno del calendario gregoriano, mancano 28 giorni alla fine dell’anno. Riporta pisatoday.it
Oroscopo della Smorfia di oggi 3 dicembre, Scorpione e 'e fagioli - L' oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre, conduce i nati sotto il segno dello Scorpione a riflettere con il simbolo del numero 10 della Smorfia napoletana, rappresentato dai fagioli. Secondo it.blastingnews.com
Oroscopo della Smorfia di oggi 3 dicembre, Leone e 'a festa - Il numero venti della Smorfia napoletana, noto come 'a festa, illumina il cammino del Leone oggi, mercoledì 3 dicembre. Si legge su it.blastingnews.com
Oroscopo di oggi, mercoledì 3 dicembre - Photo by PixabayArieteCon l’avanzare dell’inverno, senti il tocco di un vento avventuroso. Segnala msn.com