Offerte fibra Sky | WiFi a 25,90€ e pacchetti Entertainment in promo

Offerte fibra Sky aggiornate con una serie di promozioni che puntano a un mix strategico di fibra ultraveloce, contenuti premium e flessibilità tariffaria. Il denominatore comune è chiaro: prestazioni elevate sulla rete Open Fiber, zero costi di attivazione e prezzi bloccati per 18 mesi. Le nuove configurazioni sono disponibili (onlne tramite questo link diretto) con scadenze differenti, fino al 31 dicembre 2025 una e al 31 marzo 2026 tutte le altre, con un focus ancora più marcato sulla convenienza del solo WiFi. Natale con ho Mobile: un mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 7 gennaio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Offerte fibra Sky: WiFi a 25,90€ e pacchetti Entertainment in promo

