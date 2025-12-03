Oddio è lì sotto! Italia crolla un mare di terra mentre lavora | la morte terrificante

Un intervento di routine in un cantiere di Ponte San Nicolò, alle porte di Padova, si è trasformato in un’altra tragedia sul lavoro. All’alba di mercoledì 3 dicembre ha perso la vita Nicola Pagan, 58 anni, residente a Piove di Sacco e dipendente della Romanato Scavi di Brugine. L’uomo era impegnato nei lavori di posa delle tubature dell’acqua e nel rifacimento della rete fognaria in via Primo Levi quando è stato travolto da una massa di terra improvvisamente crollata nello scavo. La dinamica dell’incidente e i soccorsi. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, Pagan si trovava all’interno dello scavo quando il terreno, già smosso nelle operazioni precedenti, ha ceduto all’improvviso, schiacciandolo dalla vita in giù. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, crolla un mare di terra mentre lavora: la morte terrificante