Oddio è lì sotto! Italia crolla un mare di terra mentre lavora | la morte terrificante

Thesocialpost.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di routine in un cantiere di  Ponte San Nicolò, alle porte di Padova, si è trasformato in un’altra tragedia sul lavoro. All’alba di mercoledì 3 dicembre ha perso la vita  Nicola Pagan, 58 anni, residente a Piove di Sacco e dipendente della  Romanato Scavi  di Brugine. L’uomo era impegnato nei lavori di posa delle tubature dell’acqua e nel rifacimento della rete fognaria in  via Primo Levi  quando è stato travolto da una massa di terra improvvisamente crollata nello scavo. La dinamica dell’incidente e i soccorsi. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, Pagan si trovava all’interno dello scavo quando il terreno, già smosso nelle operazioni precedenti, ha ceduto all’improvviso, schiacciandolo dalla vita in giù. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

oddio 232 l236 sotto italia crolla un mare di terra mentre lavora la morte terrificante

© Thesocialpost.it - “Oddio, è lì sotto!”. Italia, crolla un mare di terra mentre lavora: la morte terrificante

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Oddio 232 L236 Sotto