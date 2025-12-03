Occupazione è record lavorano sei su dieci | dal Sud spinta ai contratti ?
Ci sono 75mila occupati in più in Italia a ottobre rispetto al mese precedente, per un totale di 24,208 milioni. E ci sono 59mila disoccupati in meno, anche rispetto alla media europea in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L’occupazione continua ad essere il fiore all’occhiello del governo Meloni. L’Istat infatti certifica un nuovo record a conferma che il governo Meloni ha avuto ragione ad orientare le sue politiche economiche verso la crescita, lo sviluppo e il lavoro, chiudendo - facebook.com Vai su Facebook
Dall'assistenzialismo al >>> LAVORO! Record storico per l’occupazione! L’Istat certifica il 62,7% di occupati e oltre 24,2 milioni di lavoratori, mai così tanti. La disoccupazione cala e cresce la fiducia verso il Governo. Avanti così, più lavoro, più crescita, più futur Vai su X
Occupazione, è record: lavorano sei su dieci dal Sud spinta ai contratti - Ci sono 75mila occupati in più in Italia a ottobre rispetto al mese precedente, per un totale di 24,208 milioni. Scrive ilmattino.it
OCCUPAZIONE 62,7%/ Un nuovo record che non risolve i problemi strutturali del lavoro - Istat ha comunicato i dati relativi al mercato del lavoro in Italia a ottobre. Secondo ilsussidiario.net
OCCUPAZIONE RECORD/ L’impatto della demografia e i nodi da sciogliere - L'occupazione in Italia fa segnare un nuovo record storico, ma ci sono delle criticità non trascurabili sul mercato del lavoro italiano Dopo la pausa negativa del mese di agosto, l’occupazione nel ... Come scrive ilsussidiario.net
UPDATE: occupazione donne principale criticità mercato lavoro, 10 mln lavorano ma 8 mln sono inattive (Cnel) - Nel 2024 il tasso di occupazione femminile ha registrato un aumento portando a oltre 10 milioni il numero complessivo delle lavoratrici in Italia. Secondo milanofinanza.it
Roma, aumenta l'occupazione ma è boom di Neet: «Quasi 55mila under 30 non studiano e non lavorano» - L'occupazione su del 2%, come prima della pandemia: la spinta di donne e migranti sulla crescita. leggo.it scrive
L’occupazione va male per gli under 25: mai così tanti giovani che non lavorano dalla pandemia - In Italia gli occupati continuano ad aumentare: la ripresa iniziata dopo la pandemia ci ha portato al tasso di occupazione più alto dal 2004. Da fanpage.it