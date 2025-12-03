Ci sono 75mila occupati in più in Italia a ottobre rispetto al mese precedente, per un totale di 24,208 milioni. E ci sono 59mila disoccupati in meno, anche rispetto alla media europea in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Occupazione, è record lavorano sei su dieci: dal Sud spinta ai contratti ?