Trecento nel primo semestre di quest'anno con la proiezione a raggiungere quota 600 a fine 2025, un dato in consistente aumento rispetto ai 500 registrati nel 2024. Sono i dati dell'attività domiciliare della Nutrizione clinica, svolta da infermiere ed infermieri specializzati nel territorio di competenza dell'azienda Usl Toscana sud est. Un dato che conferma un approccio assistenziale sempre più orientato alla gestione degli utenti direttamente nelle loro abitazioni. Una modalità che migliora la qualità della vita delle persone assistite e che ne riduce gli spostamenti verso le strutture ospedaliere e anche verso i pronto soccorso.

Lanazione.it - Nutrizione a domicilio. Seicento interventi all'anno