Nutrizione a domicilio Seicento interventi all’anno

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Trecento nel primo semestre di quest’anno con la proiezione a raggiungere quota 600 a fine 2025, un dato in consistente aumento rispetto ai 500 registrati nel 2024. Sono i dati dell’attività domiciliare della Nutrizione clinica, svolta da infermiere ed infermieri specializzati nel territorio di competenza dell’azienda Usl Toscana sud est. Un dato che conferma un approccio assistenziale sempre più orientato alla gestione degli utenti direttamente nelle loro abitazioni. Una modalità che migliora la qualità della vita delle persone assistite e che ne riduce gli spostamenti verso le strutture ospedaliere e anche verso i pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nutrizione a domicilio seicento interventi all8217anno

© Lanazione.it - Nutrizione a domicilio. Seicento interventi all’anno

Altre letture consigliate

nutrizione domicilio seicento interventiNutrizione a domicilio. Seicento interventi all’anno - Il supporto della professione infermieristica specializzata per gli utenti. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Nutrizione Domicilio Seicento Interventi