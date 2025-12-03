Nuovo pallone arancione in Serie A e daltonismo | perché oltre 2 milioni di tifosi fanno fatica a vederlo

Nella fascia 10–14 di Mana Mana Sport condotta da Riccardo Angelini e Daniele Cecchetti è arrivata una telefonata che, in pochi secondi, ha acceso un tema enorme. Filippo, ascoltatore daltonico, ha spiegato una cosa semplicissima: con il nuovo pallone arancione visto in Serie A, per lui la palla spesso non si distingue bene dal verde del campo. Non è un capriccio e non è una discussione da “nostalgici”: è la fotografia di un problema reale che potrebbe riguardare oltre due milioni di daltonici in Italia, e quindi un pezzo importante di pubblico che segue il calcio ogni settimana. Il punto non è il colore: è riuscire a seguire la partita senza fatica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nuovo pallone arancione in Serie A e daltonismo: perché oltre 2 milioni di tifosi fanno fatica a vederlo

