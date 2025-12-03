Nuovo lungomare di Ponente | 140 parcheggi aree verdi e un palazzetto sportivo in arrivo

Il lungomare di Ponente di Cesenatico si prepara a cambiare volto grazie a un progetto di trasformazione urbana, frutto di un accordo tra il Comune di Cesenatico e l’Accademia acrobatica. L’intesa consentirà la realizzazione di un nuovo parcheggio da circa 140 posti auto e di una nuova area verde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

