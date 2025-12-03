Nuovo dirigente per l’ Ospedale di Comunità di Orzinuovi, che fa capo all’ Asst di Franciacorta e Sebino. Giacomo Marino (nella foto) è medico di lunga esperienza nel settore dell’emergenza-urgenza. Specializzato in Radioterapia nel 2015, Marino ha maturato un percorso professionale ricco e diversificato. Dopo gli anni come dirigente medico al Suem 118 e successivamente agli ospedali di Cremona e Brescia, ha scelto di orientarsi verso le Cure palliative e la Terapia del dolore. "Dopo tanti anni in Pronto soccorso sentivo il bisogno di un rapporto più umano e continuativo con i pazienti – racconta – L’Ospedale di Comunità è il luogo dove questo è possibile: qui si accompagna la persona nel percorso di cura, con attenzione clinica ma anche sostegno psicologico e relazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo dirigente all’Ospedale di Comunità