Nuovo Conad a Livorno domani l' inaugurazione del punto vendita in via Roma | giorni e orari di apertura

Domani, giovedì 4 dicembre, a Livorno, in via Roma 64, apre il nuovo Tuday Conad, un punto vendita di prossimità pensato per rispondere alle esigenze dei residenti e ai lavoratori che vivono quotidianamente il centro cittadino. Il supermercato, che prende il posto di Universal Sport chiuso a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Nuovo Conad a Livorno, domani l'inaugurazione del punto vendita in via Roma: giorni e orari di apertura

Argomenti simili trattati di recente

È arrivato il nuovo volantino di Natale PetStore Conad! Tra luci, coccole e tanta magia, il Natale diventa ancora più speciale anche per i nostri amici a quattro zampe. ? Scopri tutte le sorprese festose pensate per rendere le feste indimenticabili… perc - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo Conad a Livorno, domani l'inaugurazione del punto vendita in via Roma: giorni e orari di apertura - Prende il posto di Universal Sport e farà parte del nuovo concept "Tuday", pensato appositamente per i centri cittadini ... Da livornotoday.it