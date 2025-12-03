Nuovo Comitato Pri alla seconda Circoscrizione per rafforzare ascolto e iniziative
Il Partito Repubblicano Italiano (Pri) continua a consolidare la propria rete sul territorio con la costituzione del Comitato di Coordinamento per la Seconda Circoscrizione. Dopo l’attivazione dei comitati nelle Prima, Terza e Quinta Circoscrizione, il responsabile politico cittadino Angelo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
