Nuovo cambio di programma per Beaver Creek | un anticipo e una gara a rischio Calendario orari tv

Cambia per la terza volta il programma della gare a Beaver Creek, località statunitense che in questo fine settimana ospita una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino riservata agli uomini. Le ultime previsioni meteo hanno convinto gli organizzatori a rivedere la pianificazione dei vari appuntamenti: la discesa libera annunciata per venerdì 5 dicembre è stata anticipata a giovedì 4 dicembre (ore 19.00), mentre resta ancora in dubbio il superG previsto per sabato 6 dicembre. Soltanto domani (attorno alle ore 18.00) si deciderà se disputare anche il superG o se procedere con la cancellazione. L’avvio della stagione per le discipline veloci non è di certo dei più semplice, ormai il rischio che le gare di discesa o di superG non si disputino è sempre molto elevato e i calendari possono essere sensibilmente falsati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuovo cambio di programma per Beaver Creek: un anticipo e una gara a rischio. Calendario, orari, tv

